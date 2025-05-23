Александр Стояногло: "Сегодня востребованы выскочки и крикуны"

В Молдове сегодня, к сожалению, востребованы не знания, не компетентность, а выскочки и крикуны. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло, передает Noi.