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«Нам нужно взять золото». Бабич — о цели «Спартака» на сезон-2026/27

«Нам нужно взять золото». Бабич — о цели «Спартака» на сезон-2026/27

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что красно-белые намерены стать чемпионами российской Премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2026/27.

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