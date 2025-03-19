Спят и сливаются с дорогой. Шестерых верблюдов заметили на трассе в Алтайском крае

Водители предупреждают: сразу увидеть животных на дороге очень сложно Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22" В Алтайском крае на трассе между селами Тюменцево и Ключи заметили шестерых спящих верблюдов.
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