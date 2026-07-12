Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

www.globallookpress.com/WILLIAM VOLCOV Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Норвегии в четвертьфинальном матче со счетом 2:1 после дополнительного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии