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Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

www.globallookpress.com/WILLIAM VOLCOV Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Норвегии в четвертьфинальном матче со счетом 2:1 после дополнительного времени.

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