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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Черных о кричалках фанатов «Спартака» в адрес СКА: «Скандалы не должны опускаться ниже плинтуса. Мы живем в одной стране, россияне должны поддерживать друг друга»

После игры регулярного чемпионата (5:2 в пользу СКА) главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях.

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