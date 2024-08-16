«Слова Ломоносова стали пророческими»: спикер тюменской облдумы Сайфитдинов поздравил регион с юбилеем

Слова Михаила Ломоносова, написанные на гербе Тюменской области, стали пророческими. Справедливость фразы "Богатство России Сибирью прирастать будет" во время поздравления с 80-летием Тюменской области отметил спикер облдумы Фуат Сайфитдинов.
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