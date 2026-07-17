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За рулем

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В России хотят запустить программу утилизации автомобилей

В России хотят запустить программу утилизации автомобилей

Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на отчетной пресс-конференции заявил, что организация предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
В России между хотеть и сделать может пройти десятки лет и не факт что сделают.
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1 м.
Анатолий Андриенко
Утиль сбор давно начали , а вот программу еще только хотят сделать.
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1 м.