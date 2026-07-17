В России хотят запустить программу утилизации автомобилей

Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на отчетной пресс-конференции заявил, что организация предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет.
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