На территории Курска объявлена ракетная опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ракетная опасность объявлена в Курске. В Telegram он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.
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