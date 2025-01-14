По уголовному делу бывшего замминистра российского региона заявлен иск на миллиард рублей

Министерством имущественных и земельных отношений Крыма заявлен иск на один миллиард рублей по уголовному делу бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве и особо крупной растрате.
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