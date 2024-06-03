Украинский спортсмен воссоединился с семьей в России: на что пошел парень, чтоб обнять маму?

Родители Сергея переехали в Россию из Луганска из-за постоянных обстрелов полтора года назад. А сам Сергей активно занимался профессиональным спортом на Украине и стал членом сборной Украины по армейскому рукопашному бою.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии