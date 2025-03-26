Курс юаня резко упал до 11,5235

Курс юаня резко упал до 11,5235Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 11,5235, теряя 1,17% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.