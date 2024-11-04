Разведчики группировки войск «Восток» встречают свой профессиональный праздник на передовой

За один разведвыход разведчиками была уничтожена огневая точка, сняты растяжки и ликвидированы сигнальные засады вокруг опорного пункта ВСУ для безопасного захода пехоты, а для артиллерии были добыты координаты скопления техники.
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