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Закон, порядок, государство

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Разведчики группировки войск «Восток» встречают свой профессиональный праздник на передовой

Разведчики группировки войск «Восток» встречают свой профессиональный праздник на передовой

За один разведвыход разведчиками была уничтожена огневая точка, сняты растяжки и ликвидированы сигнальные засады вокруг опорного пункта ВСУ для безопасного захода пехоты, а для артиллерии были добыты координаты скопления техники.

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