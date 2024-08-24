Российские бойцы отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Также продолжаются уничтожения диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории через леса, передает Минобороны.
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