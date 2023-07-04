Жителям города Шебекино Белгородской области предложат вернуться в свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям города Шебекино, покинувшим своё жильё и оказавшимся в пунктах временного размещения из-за обстрелов украинских боевиков, уже сегодня начнут предлагать вернуться в свои дома.