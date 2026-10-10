Видеообзор матча Ронни О’Салливан vs Марк Селби. 1/4 финала Wuhan Open 2026

Смотрите видеоповтор матча Ронни О’Салливан против Марка Селби на турнире Ухань Опен 2026 Марк Селби и Ронни О’Салливан (фото: metrouk)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Смотрите видеообзор эпического противостояния Ронни О’Салливана с Марком Селби в 1/4 финала турнира Wuhan Open 2026 в Ухане.