Сенаторы одобрили закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.
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