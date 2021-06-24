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Сенаторы одобрили закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.

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