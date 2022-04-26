Анчелотти о Рюдигере: «Кто это? Он игрок «Челси» до… Он все еще игрок «Челси»

Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос о переходе Антонио Рюдигера в «Реал». Ранее появилась информация, что мадридский клуб договорился с защитником «Челси» о контракте до 2026 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх