Анчелотти о Рюдигере: «Кто это? Он игрок «Челси» до… Он все еще игрок «Челси»

Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос о переходе Антонио Рюдигера в «Реал». Ранее появилась информация, что мадридский клуб договорился с защитником «Челси» о контракте до 2026 года.
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