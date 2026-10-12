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Куравлёв, Басов и Крамаров: девять актёров «Афони» за пределами фильма

Куравлёв, Басов и Крамаров: девять актёров «Афони» за пределами фильма

В 1975 году Георгий Данелия снял «Афоню» — комедию о слесаре-сантехнике Афанасии Борщове, который привык выпивать с приятелями, жить за чужой счёт и уходить от ответственности.

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