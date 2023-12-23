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Свежие комментарии

  • StarPer
    Ну вот и "крыша" проявилась.Киркоров оправдыв...
  • Сергей Туренко
    А этот босоногий мальчик пускай едет в свое Майами и больше оттуда не возвращается. Иш как оперился. Фейсом об тэйбл ...Григорий Лепс озв...
  • Надежда Белугина
    Дети смотрят на эту мразь и думают: "Так вот что надо делать, чтобы на экране себя увидеть". А потом по призыву, что ...Охлобыстин назвал...

Григорий Лепс озвучил четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года» и потребовал оштрафовать организаторов концерта

Григорий Лепс озвучил четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года» и потребовал оштрафовать организаторов концерта

Лепс нашел четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года» Знаменитый певец крайне негативно отнесся к показному игнорированию восходящей звезды на масштабном мероприятии со стороны более опытных коллег по сцене.

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Комментарии
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Шаман герой! ДЕржись !Вся эта свора не стоит твоего таланта.
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11 час.
Гарий Щерба
ИУДЫ ....!!!
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9 час.
Сергей Туренко
А этот босоногий мальчик пускай едет в свое Майами и больше оттуда не возвращается. Иш как оперился. Фейсом об тэйбл и все встанет на свои места.
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1 час.

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