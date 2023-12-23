Григорий Лепс озвучил четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года» и потребовал оштрафовать организаторов концерта

Лепс нашел четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года» Знаменитый певец крайне негативно отнесся к показному игнорированию восходящей звезды на масштабном мероприятии со стороны более опытных коллег по сцене.
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