Врач Ерёменко: защита после прививки от гриппа формируется около двух недель

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Ерёменко рассказал, что вакцинация от гриппа может оставаться полезной даже после начала сезона.
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