Волонтеры в ЯНАО сшили 70 комплектов адаптивной одежды для ветеранов СВО

В Салехарде участники спецоперации получат 70 комплектов специализированной экипировки. Удобная адаптивная одежда для ветеранов СВО отшивается с учетом их индивидуальных потребностей, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.
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