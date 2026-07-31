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Север Пресс

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Волонтеры в ЯНАО сшили 70 комплектов адаптивной одежды для ветеранов СВО

Волонтеры в ЯНАО сшили 70 комплектов адаптивной одежды для ветеранов СВО

В Салехарде участники спецоперации получат 70 комплектов специализированной экипировки. Удобная адаптивная одежда для ветеранов СВО отшивается с учетом их индивидуальных потребностей, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.

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