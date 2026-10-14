Стол из посаженного Шекспиром тутового дерева будет продан на торгах. Владеющая им 90-летняя британка решила выставить его на аукцион, чтобы оплатить ремонт дома, пишет The Telegraph.
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