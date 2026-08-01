Теракт в Москве. Последствия

Сейчас начнётся. Начнут предлагать охраннику Героя присвоить. Действительно он делал свою работу. Честно. Мог и доллары взять от тётки. Но повидимому у владельца этого ресторана Служба безопасности налажена. Обеспечить семью погибшего владельцу под силу. Ведь он ВЛАДЕЛЕЦ. Конституция рарешает ВЛАДЕТЬ ресторанами. Со всеми вытекающими для ВЛАДЕЛЬЦА последствиями. Этот случай напоминает мне требование ВЛАДЕЛЬЦА Крокуса от нас получить возмещение в 1.5 млрд . Его судить надо, а он возмещения требует.

АС

Анатолий Страшко

Кстати , у нас уже есть один Герой среди корреспондентов - Поддубный. Я не хочу его обидеть. Да и сам он человек , видимо с совестью, стесняется своей Звезды, неизвестно как к нему прилетевшей. Путину подсказали из сообщества ретивых писак, в Москве отсиживающихся. Ведь так они и свой рейтинг подняли. А Соловьёв , который на фронте часто, а другие , даже погибшие уже, меньше заслуживают. Фу, как веет чем-то паркетным , далеким от реальностей, духом. Награду в интрижку превращают. Разве не так? Возражайте.