В Ростовской области легковушка насмерть сбила корову

Авария произошла 13 июля на трассе Азов – Ейск утром, столкнулись машина и корова. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
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