Энергетик: странные маневры «Черского» и «Фортуны» обнулят планы против «СП-2»

Последние маневры трубоукладчика «Академика Черского» и баржи «Фортуны», принимающих участие в строительстве «Северного потока-2», могут показаться довольно странными на первый взгляд, но благодаря им ситуация может развернуться в пользу России.
Последние маневры трубоукладчика «Академика Черского» и баржи «Фортуны», принимающих участие в строительстве «Северного потока-2», могут показаться довольно странными на первый взгляд, но благодаря им ситуация может развернуться в пользу России.
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