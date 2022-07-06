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Япония не стала комментировать заявление Медведева о поставках энергоресурсов из России

Япония не стала комментировать заявление Медведева о поставках энергоресурсов из России

Правительство Японии не будет давать комментарии по поводу слов зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о поставках в страну нефти и газа из России, сообщил заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара.

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