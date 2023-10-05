Какой сегодня праздник, 6 октября 2023 года. День страховщика и Всемирный день охраны мест обитания отмечаются в России: суть, история возникновения Мария Лимонова6 октября 2023 года жители России и всего мира отмечают два значимых праздника, каждый из которых обладает своей уникальной историей и традициями.