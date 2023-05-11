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Спецназ РФ сорвал на Марьинском направлении ротацию войск ВСУ

Спецназ РФ сорвал на Марьинском направлении ротацию войск ВСУ

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев указал на тот факт, что подразделение специального назначения неподалёку от населённого пункта Марьинка провёл операцию по срыву ротации отрядов киевского режима.

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