В это время специалисты проведут работы на теплосети В Ленинском районе Барнаула на ночь с 19 по 20 октября отключат подачу отопления и горячей воды из-за ремонта на теплосети.
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