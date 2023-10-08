Андрей Травников попал в зону сильного влияния в рейтинге губернаторов

В закрытом опросе участвуют 26 экспертов — политологи, журналисты, политтехнологи. Они отвечают на вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, в Правительстве, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?».