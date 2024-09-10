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Царьград

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Синоптик Тишковец: Владимир сместился в Воронеж, лето продлилось на месяц

Синоптик Тишковец: Владимир сместился в Воронеж, лето продлилось на месяц

Сентябрь 2024 года во Владимирской области станет самым теплым и сухим за всю историю наблюдений.Во Владимирской области лето продлевается практически на месяц.

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