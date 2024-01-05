Жади из «Клона» вернулась в Марокко через 25 лет: фото 47-летней актрисы в купальнике

Джованна Антонелли показала фотографии из страны, в которой все начиналось. СоцсетиСоцсетиИстория марокканской девушки, воспитывавшейся в Бразилии, в свое время просто «порвала» рейтинги центральных каналов многих стран мира.
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