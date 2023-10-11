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Закон и Порядок

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Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Когда Россия при СССР строила газовую инфраструктуру для Литвы, Латвии и Эстонии, то там даже представить себе не могли, что это делается совершенно напрасно и за такую щедрость даже икто спасибо не скажет.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано
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15 час.
Владислав Владислав
Ленин заслуживает уважения и переосмысления его трудов, а слепое почитание только унижает память великого человека.
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15 час.
dd
desa desa
а если не силен в национальном политике, кто в это время был сильнее? Царь батюшка, поэтому Россию и называли тюрьмой народов! А сегодня что изменилось в мире? покажите хоть одного специалиста по национальному вопросу, который бы хоть что то сделал в этом направлении? нет таких! войны на национальной почве были и несть. и не меньше, ченм 100 лет назад. так что Ленина не надо трогать. Учиться надо.
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15 час.

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