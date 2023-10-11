Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

dd

desa desa

а если не силен в национальном политике, кто в это время был сильнее? Царь батюшка, поэтому Россию и называли тюрьмой народов! А сегодня что изменилось в мире? покажите хоть одного специалиста по национальному вопросу, который бы хоть что то сделал в этом направлении? нет таких! войны на национальной почве были и несть. и не меньше, ченм 100 лет назад. так что Ленина не надо трогать. Учиться надо.