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Товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году стал рекордным за восемь лет

Товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году стал рекордным за восемь лет

Товарооборот России и Евросоюза (ЕС) по итогам прошлого года достиг €258,6. Этот показатель стал рекордным за восемь лет, при этом импорт товаров из РФ оказался на историческом максимуме, подсчитало «РИА Новости» 7 марта на основе данных Евростата.

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