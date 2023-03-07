Товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году стал рекордным за восемь лет

Товарооборот России и Евросоюза (ЕС) по итогам прошлого года достиг €258,6. Этот показатель стал рекордным за восемь лет, при этом импорт товаров из РФ оказался на историческом максимуме, подсчитало «РИА Новости» 7 марта на основе данных Евростата.