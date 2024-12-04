Шапку не надел и продуло: какие четыре мифа о простуде на самом деле правда

Переохлаждение ног или их промокание во время прогулки, а также отсутствие шапки на голове во время холода — все это не может стать причиной развития острой респираторной вирусной инфекции, принятой называют простудой.
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