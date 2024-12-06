Сорокин пропустил 4 шайбы от «Сиэтла» после 13 бросков и был заменен. Поражение – 11-е в 17 играх в сезоне

Вратарь «Айлендерс» отыграл два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (2:5). На третий период вышел Маркус Хогберг (Семен Варламов не попал в заявку на игру в связи с травмой нижней части тела) и отразил все 11 бросков.