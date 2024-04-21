Мошенник убедил жителя Твери включить на телефоне демонстрацию экрана и украл его деньги

В Твери в полицию обратился 57-летний мужчина, которого обманул мошенник. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в одном из мессенджеров мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на него пытаются оформить кредит.
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