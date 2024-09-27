Разные победы. Разные подходы

Некоторые наши коллеги полагают, что господство частной собственности предполагает сугубо индивидуалистический подход в выстраивании производственных, личных и политических отношений, экстраполируя этот свой взгляд на современную Россию.
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