В Перми завершился фестиваль уличного искусства «Монумент Арт»

В Перми подвели итоги фестиваля уличного искусства «Монумент Арт». Городские пространства украсили новые масштабные работы, тематически связанные с историей, культурой и индустриальным наследием Прикамья.
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