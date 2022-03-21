Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Как не собирается посещать Хохлостан!? А как же моральная поддержка своих вассалов?Псаки: Байден не ...
  • Наталия Серебрякова
    Осторожно, наверное, стоит относиться к "добровольцам". У меня до сих пор фотография перед глазами едущих в автобусе ...Украинский регуля...
  • Андрей Пусиков
    Белый дом: США не...

Киселев призвал к трибуналу над Байденом и другими лидерами

Киселев призвал к трибуналу над Байденом и другими лидерами

Российский ведущий передач на телевидении Дмитрий Киселев заявил, что Москве нужно инициировать международный трибунал над главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и другими лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх