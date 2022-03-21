Киселев призвал к трибуналу над Байденом и другими лидерами

Российский ведущий передач на телевидении Дмитрий Киселев заявил, что Москве нужно инициировать международный трибунал над главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и другими лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире».
Российский ведущий передач на телевидении Дмитрий Киселев заявил, что Москве нужно инициировать международный трибунал над главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и другими лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире».
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