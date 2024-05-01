В Евросоюзе указали на зависимость блока от удобрений из России

Европа повторяет историю с российским газом и теперь становится зависимой от удобрений из России. Об этом заявил 30 апреля генеральный директор норвежской компании по производству азотных минеральных удобрений Yara International Свейн Торе Холзетер.
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