Пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в аэропорту Сочи

Рейс в Екатеринбург откладывали три раза. Люди пытаются уснуть прямо в зоне ожидания аэропорта.Пассажирам "Уральских авиалиний", которые должны были ночью 25 июля отправиться из Сочи в Екатеринбург, пришлось заночевать в аэропорту.