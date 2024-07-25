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Царьград

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Пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в аэропорту Сочи

Пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в аэропорту Сочи

Рейс в Екатеринбург откладывали три раза. Люди пытаются уснуть прямо в зоне ожидания аэропорта.Пассажирам "Уральских авиалиний", которые должны были ночью 25 июля отправиться из Сочи в Екатеринбург, пришлось заночевать в аэропорту.

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