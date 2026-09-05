Старая экономика начинает мстить

Джефф Карри, один из главных сырьевых аналитиков Уолл-стрит, пишет, что для высокотехнологических компаний, которые не успели прорастить щупальца в реальный сектор, наступают тяжёлые времена.
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Вы зачем убили " Байкал " -очень полезный и гораздо вкусный и натуральный напиток ?? А ваша вредная никем не проверяемая водичка из США " Пепси " , только желудки портит у наших жителей и применяется успешно только для мойки посуды . Так восстанавливайте производство " Байкал " Мать Вашу Хвать !!! и Получайте прибыли , здоровье людей и рынок есть куда продавать -Китай , Индия и вся Азия при правильной рекламе . Кстати о рекламе . Деньги из страны сосут и психику разрушают . И вообще надо один канал для неё в интернете открыть как жёлтые страницы и всё , а остальную всю вон из страны . А то правительство плачет -рыдает куда деньги уходят из страны . И загадили весь экстерьер улиц . И когда запретят прерывать в передачах на рекламу ? Вы спросите любого психолога как этот перерыв отражается на развитии мозга у человека . Для меня это шок и пока её покажут уже начинаешь забывать сюжет того ,что тебе предлагает экран.