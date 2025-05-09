В Ростове-на-Дону БМПТ «Терминатор» впервые участвовала в параде Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Впервые в составе механизированной колонны на параде в честь 80-й годовщины Победы на Театральной площади в Ростове-на-Дону, который в 2025 году проводится при участии гостей и зрителей, приняла участие боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», передает корреспондент ТАСС.