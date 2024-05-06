Спасти нельзя оставить: в сети обсуждают, надо ли было забирать умирающего медвежонка из леса

Накануне две сибирячки отправились в лес и нашли истощенного умирающего медвежонка. Сейчас животному ничего не угрожает, его показали ветеринарам и забрали на передержку, чтобы выкормить и выпустить на волю.
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