Героям СВО в Ростовской области передали 32 автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября, ФедералПресс. В Ростовской области герои СВО получили 32 автомобиля. Машины передали ветеранам с тяжелой инвалидностью из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик.
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