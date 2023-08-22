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Инфроструктура в Кривом Роге успешно выведена из строя ракетным ударом 22 августа

Инфроструктура в Кривом Роге успешно выведена из строя ракетным ударом 22 августа

Инфроструктура в Кривом Роге успешно выведена из строя ракетным ударом 22 августа Юлия СоколоваСтавленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу, осуществленном российскими военными.

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