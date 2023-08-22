Инфроструктура в Кривом Роге успешно выведена из строя ракетным ударом 22 августа Юлия СоколоваСтавленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу, осуществленном российскими военными.
Инфроструктура в Кривом Роге успешно выведена из строя ракетным ударом 22 августа Юлия СоколоваСтавленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу, осуществленном российскими военными.
Свежие комментарии