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ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Ленинградской области

ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Ленинградской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористический акт, который планировался спецслужбами Украины, на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области.

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