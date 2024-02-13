ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Ленинградской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористический акт, который планировался спецслужбами Украины, на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области.
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