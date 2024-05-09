Китай поздравляет В. Путина со вступлением в должность президента России -- МИД КНР

Пекин, 8 мая /Синьхуа/ -- Китайская сторона поздравляет Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации и верит, что под его руководством Россия продолжит непрерывно достигать новых успехов в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.