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Китай

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Китай поздравляет В. Путина со вступлением в должность президента России -- МИД КНР

Пекин, 8 мая /Синьхуа/ -- Китайская сторона поздравляет Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации и верит, что под его руководством Россия продолжит непрерывно достигать новых успехов в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

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