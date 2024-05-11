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В Петербурге пассажирский автобус компании-перевозчика "Такси" под управлением водителя из Таджикистана рухнул с моста и утонул.

В Петербурге пассажирский автобус компании-перевозчика "Такси" под управлением водителя из Таджикистана рухнул с моста и утонул.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "НЕРВНИЧАЛ, НА ЗАМЕЧАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЛ": ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОБУСА, УПАВШЕГО В МОЙКУ, "РАБОТАЛИ" НА МИГРАНТОВ В Петербурге пассажирский автобус компании-перевозчика "Такси" под управлением водителя из Таджикистана рухнул с моста и утонул.

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