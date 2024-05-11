КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "НЕРВНИЧАЛ, НА ЗАМЕЧАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЛ": ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОБУСА, УПАВШЕГО В МОЙКУ, "РАБОТАЛИ" НА МИГРАНТОВ В Петербурге пассажирский автобус компании-перевозчика "Такси" под управлением водителя из Таджикистана рухнул с моста и утонул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии